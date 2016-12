Börsenplätze NorCom-Aktie:



Kurzprofil NorCom Information Technology AG:



Die NorCom Information Technology (ISIN: DE000A12UP37, WKN: A12UP3, Ticker-Symbol: NC5A) ist Experte für Big Data, Multimedia und Cloud Computing. Über seine Kernkompetenz Asset Based Consulting bietet das IT- und Beratungsunternehmen seinen Kunden eine leistungsstarke und sichere IT-Architektur für verschiedenste Business Cases. NorCom erstellt gemeinsam mit dem Kunden maßgeschneiderte Lösungen - entweder auf Basis eines selbst entwickelten Software-Frameworks oder von Open-Source-Projekten. Zum Consulting-Bereich gehört ein breites Spektrum an Dienstleistungen, die von der klassischen Management-Beratung über die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen bis hin zur Netzwerkintegration und -sicherheit reichen.



NorCom hat längjährige Erfahrung im Bankensektor und zählt große, teilweise international agierende Unternehmen aus dem Medien-, dem Automotive- sowie dem öffentlichen Sektor zu seinen Kunden, wie beispielsweise die Commerzbank, Bild digital, die RTL-Gruppe, Audi oder die Bundesagentur für Arbeit.



NorCom Information Technology AG mit Hauptsitz in München wurde 1989 gegründet und ist im General Standard der Deutschen Börse AG gelistet. Weitere Niederlassungen sind in Nürnberg und San José, Kalifornien. (21.12.2016/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - NorCom-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der NorCom Information Technologie AG (ISIN: DE000A12UP37, WKN: A12UP3, Ticker-Symbol: NC5A) unter die Lupe.Anfang März 2016 hätten die Experten zuletzt über NorCom berichtet. Damals habe das Papier bei Kursen um 7 Euro gehandelt und habe sich in der Spitze mehr als verdoppeln können. Nach dem Überflug sei der Weg fast bis auf Los zurückgegangen. Im Oktober habe das Papier erneut zur Rally angesetzt und in der Spitze bei Kursen bis 20 Euro erneut eine Verdopplung innerhalb weniger Wochen geschafft. Inzwischen konsolidiere die Aktie bei Kursen zwischen 13 und 14 Euro.Der Grund für die sagenhafte Kursentwicklung habe einen einfachen Hintergrund gehabt: AUDI! Die intelligente und assistenzbasierte Kommunikations-Plattform EAGLE der NorCom Information Technology AG komme bei den Ingolstädtern zum Einsatz. Das Auftragsvolumen liege bei 5 Mio. Euro. Die Freude bei CEO und Gründer Viggo Nordbakk sei entsprechend groß gewesen. Im März hatte uns Nordbakk einen Lizenz-Deal noch für das 1. Halbjahr 2016 in Aussicht gestellt, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Das habe sich allerdings etwas verzögert. Gut Ding wolle Weile haben. "Der Weg war insgesamt etwas mühsam. Aber das ist der Durchbruch für uns, auch wenn es etwas länger gedauert hat. Allmählich werden wir als Vorreiter wahrgenommen", sage den Experten der CEO im Gespräch.Beeindruckend sei zudem: NorCom habe sich bei dieser Ausschreibung gegen eine Vielzahl namhafter und global agierender Firmen durchgesetzt und sei vom Short-Listing-Kandidaten auf Platz 1 geklettert. Stark! Nach einer Vor-Ort-Installation und einer umfangreichen Anwenderbefragung sei die NorCom-Software EAGLE als Gewinner der Ausschreibung und somit für die Entwicklung und Realisierung der künftigen Kollaborationsplattform ausgewählt worden.Mit EAGLE für AUDI sei einer der beiden angestrebten Lizenzabschlüsse im Big Data-Geschäftsfeld bereits besiegelt worden. Der Abschluss der DaSense-Lizenz werde sich allerdings ins neue Jahr verschieben. Die Verhandlungen dazu hätten so knapp vor Weihnachten nicht mehr zu einem Abschluss gebracht werden können. Wichtig sei an der Stelle, dass der Deal komme. DaSense sei eine Plattform für die Auswertung komplexer Mess- und Felddaten im Bereich des autonomen Fahrens. Die Lösung basiere auf einem herstellerunabhängigen Open Source-Konzept und analysiere die Daten, die während der Testfahrt anfallen und in der gesamten Entwicklungsphase entstünden. NorCom kooperiere bereits heute mit drei deutschen Premiumherstellern an Projekten zur Datenverarbeitung rund um selbstfahrende Autos.Nordbakk kontrolliere gemeinsam mit Liliana Nordbakk gut 30% der NorCom-Anteile. An einen Verkauf von Aktien denke der Firmengründer nicht. Bei NorCom sei zudem weder eine Kapitalerhöhung geplant, noch sei diese aktuell notwendig. Einst habe der CEO die Option geprüft, ob sich ein Partner direkt an der börsennotierten NorCom AG beteilige. Das scheine erst einmal vom Tisch zu sein. Nordbakk sehe die NorCom AG als Holding, die drei verschiedene Töchter habe: EAGLE, DaSense und die bereits etablierte NorCom Systems Technology GmbH. Nicht mehr im Fokus stehe das Geschäft mit TV-Sendern. Das Redaktionssystem solle verkauft werden. Ziel der Aufstellung als Holding mit den drei Töchtern sei, dass sich ein Partner viel leichter an den Chancen bei EAGLE und DaSense beteiligen könne. "Durch diese Struktur ist es für uns viel einfacher, einen Partner mit ins Boot zu nehmen. Das ist das Ergebnis unserer Gespräche." Wann Nordbakk einen entsprechenden Partner als Investor begrüßen könne, habe er offen gelassen. Sollte NorCom weitere Lizenznehmer verkünden, könnte es schnell gehen.NorCom profitiere als Big Data-Pionier von der Digitalisierung in der Automobilindustrie. AUDI sei der Anfang einer neuen Ära und sicherlich ein Grund gewesen, die Korken knallen zu lassen. Gut denkbar, dass das Unternehmen vor einer großen Welle stehe - von einer solchen würden die Experten seit dem Zeitpunkt des bevorstehenden DaSense-Lizenzverkaufs ausgehen. Dann solle ein weiterer klingender Name aus der Automobilindustrie verkündet werden. Dies dürfte zur Folge haben, dass die Aktie erneut vor einer starken Kursentwicklung stehe und ein höheres Kursniveau nachhaltig auch halten könne.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei Kursen zwischen 12 und 13 Euro erneut zum Kauf der NorCom-Aktie. (Analyse vom 21.12.2015)