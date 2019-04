Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (30.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF).Zwar habe Nokia bereits Ende Januar vor einem schwachen Jahresstart gewarnt, jedoch seien die nun bekannt gegebenen Ergebniskennziffern für das Q1/2019 dennoch enttäuschend ausgefallen. So habe ein Nettoverlust (berichtet) von -446 (Vj.: -188; Analystenerwartung: -86; Marktkonsens: -246) Mio. Euro ausgewiesen werden müssen, nachdem hier noch im Vorquartal zum ersten Mal nach zwei Jahren ein Gewinn habe verzeichnet werden können. Nokia habe erklärt, Umsätze über rund 200 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Mobilfunkstandard 5G in Nordamerika hätten nicht verbucht werden können, was das Ergebnis belastet habe.Auch den harten Wettbewerbsdruck habe der Konzern für die schwache Ergebnisentwicklung verantwortlich gemacht. Der Umsatzanstieg in Q1 von +2,2% y/y sei hingegen wie erwartet ausgefallen. Trotz der schwachen Q1-Zahlen sei der Ausblick für 2019, der Friebel nun ambitioniert erscheine, bestätigt worden. Der Analyst habe daher seine EPS-Erwartung für 2019 auf 0,02 (alt: 0,08) Euro signifikant reduziert. Auch seine EPS-Schätzung für 2020 habe der auf 0,17 (alt: 0,19) Euro gesenkt.Wie auch Ericsson werde nach Ansicht des Analysten auch Nokia langfristig vom neuen Mobilfunkstandard 5G sowie von der zunehmenden Digitalisierung und dem damit einhergehenden stetigen Investitionsbedarf in die Netzwerkinfrastruktur profitieren. Aktuell weise Nokia aber noch eine überdurchschnittlich schwache Geschäftsentwicklung auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: