Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,4125 EUR +0,29% (18.02.2021, 14:35)



XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,42 EUR +1,18% (18.02.2021, 14:11)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Deutschland Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (18.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Die Nokia-Aktie sei durch Spekulationen der Reddit-/WallStreetBets-Trader Ende Januar kräftig nach oben getrieben worden. Doch als der Nachschub an Kaufaufträgen ausgeblieben sei, sei das Papier schnell zurückgesackt. Seitdem sei es ziemlich ruhig um die Aktie des Netzwerkausrüsters geworden. Heute habe Nokia einen neuen Auftrag gemeldet, der für Auftrieb sorgen könnte.Nokia habe bekannt gegeben, dass sie von A1 Austria ausgewählt worden seien, um im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags eine flächendeckende 5G-Abdeckung in ganz Österreich bereitzustellen. Damit werde die langjährige Partnerschaft von A1 und Nokia fortgesetzt.Der Vertrag umfasse sowohl 5G-Funktechnologie als auch cloudbasierte 5G-Kernnetztechnologie von Nokia. Die Lieferung erfolge voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021.Ein Kauf der Nokia-Aktie drängt sich aktuell nicht auf, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". Sollte der EURO STOXX 50-Wert die Widerstandszone bei 3,60 Euro und die 200-Tage-Linie bei 3,58 Euro nachhaltig überwinden, sähe die charttechnische Situation wieder besser aus. Dann ergäbe sich wohl eine Trading-Chance für kurzfristig orientierte Anleger. (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: