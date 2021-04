Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,0585 EUR +15,07% (29.04.2021, 11:15)



XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,063 EUR +13,81% (29.04.2021, 11:01)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Deutschland Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (29.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Mit einem starken Jahresauftakt melde sich Nokia zurück. Die Aktie lege am Donnerstag nach den starken Zahlen kräftig zu und setze damit ihre jüngste Erholung fort. Von den Höchstkursen von Anfang des Jahres, als die WallStreetBets-Trader die Nokia-Aktie befeuert hätten, sei sie allerdings noch weit entfernt.Im ersten Quartal habe der finnische Konzern von einer sehr hohen Nachfrage in der Infrastruktur-Sparte profitiert. Schleppender sei dagegen das Geschäft im Mobilfunk-Bereich verlaufen. Nokia-Chef Pekka Lundmark habe die Prognosen für das laufende Jahr sowie die Mittelfristziele bestätigt. Nokia habe Mitte März den Abbau von bis zu 10.000 der derzeit rund 90.000 Arbeitsplätze angekündigt. Damit sollten die Kosten bis Ende 2023 um 600 Mio. Euro gesenkt werden.Nokia sei im Januar eines der Unternehmen geesen, deren Aktien wegen Käufen durch Privatanleger, die sich über das Forum WallStreetBets auf der Online-Plattform Reddit organisiert hätten, schlagartig in die Höhe getrieben worden seien. Der Nokia-Kurs sei damals innerhalb weniger Tage um fast die Hälfte auf fast 5 Euro nach oben geschnellt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: