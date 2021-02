Börsenplätze Nokia-Aktie:



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (17.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Zweimal im Jahr würden auch im wichtigsten europäischen Aktienindex, dem EURO STOXX 50, die Kandidaten gecheckt. In neun Tagen, am 26. Februar, sei es wieder soweit. Auf Basis der Schlusskurse werde dann ermittelt, wer drin bleiben dürfe und wer weichen müsse. Für Nokia werde es eng.Die Index-Tochter der Deutschen Börse werde mögliche Veränderungen in den europäischen Indices am Abend des 1. März bekannt geben. Die Umsetzung etwaiger Änderungen erfolge dann zum Montag, 22. März 2021.Laut den jüngsten Daten der Société Générale dürfte Nokia die Verbleibe-Kriterien im Leitindex der Eurozone nicht mehr erfüllen. Sie würde daher von der im Börsenwert (gemessen am Streubesitz) am besten positionierten Aktie auf der EURO STOXX-Auswahlliste ersetzt. Aktuell wäre dies die spanische Bankaktie BBVA.Der finnische Titel dümple seit seinem von Spekulanten getriebenen kurzen Ausflug zur 5-Euro-Marke inzwischen bei nur noch 3,40 Euro herum. Nachdem kürzlich bereits die 200-Tage-Linie unterschritten worden sei, wackle nun auch der 50-Tage-Durchschnitt, der derzeit bei 3,44 Euro verlaufe. Bei 3,36 Euro biete nun noch eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie eine gewisse technische Unterstützung.Engagierte Aktionäre können die Nokia-Aktie halten, sollten aber keine schnellen Kurssprünge nach oben erwarten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link