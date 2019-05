Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (02.05.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nokia: Damit hat niemand gerechnet! AktienanalyseZwar hatte Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) seine Aktionäre bereits darauf eingestimmt, dass der Start in das neue Jahr holprig laufen dürfte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dass der Netzwerkausrüster wegen des harten Konkurrenzdrucks operativ in die roten Zahlen abrutschen würde, damit hatte aber wohl niemand gerechnet. Bei einem Umsatzanstieg um zwei Prozent auf 5,03 Mrd. Euro habe Nokia für den Zeitraum Januar bis März ein bereinigtes Minus von 59 Mio. Euro ausgewiesen nach einem Gewinn von 239 Mio. im Vorjahr. Analysten hatten hingegen mit einem stabilen Ergebnis gerechnet. Zwar sei Nokia davon überzeugt, dass die für die schwachen Quartalszahlen verantwortlichen Faktoren im Laufe des Jahres an Einfluss verlieren würden und habe daher seine 2019er-Prognose bestätigt. Einige Analysten hätten daran inzwischen allerdings berechtigte Zweifel. Investments daher lieber nur mit Puffer tätigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:4,61 EUR -1,26% (02.05.2019, 16:50)