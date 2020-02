Börsenplätze Nokia-Aktie:



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (07.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.2019 sei für Nokia wegen schlechter Zahlen und einer massiven Gewinnwarnung im Oktober ein turbulentes Jahr gewesen. Die Ergebnisse aus dem Abschlussquartal hätten jedoch die Anleger überzeugt und die Aktie gewinne an Schwung. Befeuert werde die Rally nach den Quartalszahlen von den Analysten der UBS, die ein Kursziel von 4,10 Euro ausrufen würden.Die UBS-Analysten würden insbesondere die starken Q4-Zahlen des Netzwerkausrüsters positiv bewerten: Das um zwei Prozent höhere EBIT als erwartet und die mit 1,7 Milliarden Euro gute Netto-Cash-Position würden fundamental das neue Kursziel unterstreichen. Nokias Prognose für das Fiskaljahr bleibe unverändert. Sowohl das Unternehmen als auch die UBS erwarten 9,5 Prozent EBIT-Marge (plus/minus 1,5 Prozent) und ein Gewinn pro Aktie von 0,25 Euro.Indes habe die britische Investmentbank Barclays ihre Einstufung auf "equal weight" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Zur Begründung habe es geheißen, dass Nokia das Jahr bescheiden beendet habe. Die Ergebnisse zum vierten Quartal entsprächen den kürzlich gesenkten Jahreszielen, so Barclays-Analyst Andrew Gardiner. Er bevorzuge weiterhin die Papiere der Konkurrenz von Ericsson.Der Netzwerkausrüster aus Finnland kämpfe mit Huawei (China) und Ericsson (Schweden) um lukrative Aufträge beim Ausbau des 5G-Netzes. Dennoch solle die Auslieferung der neuen 5G-Sendemasten von zehn Prozent in Q4/2019 über 35 Prozent im laufenden Jahr bis hin zu 70 Prozent Ende 2021 steigen. Folglich werde 2020 ein sich stabilisierender weltweiter Marktanteil beim 4G- und 5G-Netz von 27 Prozent erwartet.Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2020 würden keine Euphorie wecken. Nokia habe aber das Potenzial, seinen Marktanteil zumindest zu halten und dadurch gleichbleibendes Wachstum zu realisieren. Die Aktie habe sich durch den Schub der Q4-Zahlen von den Tiefs gelöst. Im Wettbewerb mit Huawei und Ericsson würden die Finnen aber nach wie vor bei Qualität und Marge hinterherhinken.Die Nokia-Aktie ist deshalb kein Kauf, wird vom "Aktionär" aufgrund der spannenden 5G-Thematik weiter beobachtet, so Thobias Quaß. (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link