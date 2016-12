Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (22.12.2016/ac/a/a)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Gareth Jenkins von der UBS:Gareth Jenkins, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF).Der Patentkonflikt des finnischen Netzwerkausrüsters mit dem US-amerikanischen iPhone-Produzenten Apple verschärfe sich, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Forderungen beider Unternehmen seien bereits in seinem Bewertungsmodell für Nokia berücksichtigt.Gareth Jenkins, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Nokia-Aktie mit einem Kursziel von 6,40 Euro bestätigt. (Analyse vom 22.12.2016)Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:4,539 EUR -4,04% (22.12.2016, 14:34)