Wien (www.aktiencheck.de) - Ein No-Deal-Brexit ist gestern erneut unwahrscheinlicher geworden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Italien sei gestern die neue Regierungsmannschaft vorgestellt worden. Dabei sei vor allem die Ernennung von Roberto Gualtieri zum Finanzminister positiv aufgenommen worden. Es sei davon auszugehen, dass der langjährige Vorsitzende des Wirtschafts- und Währungsausschusses im Europaparlament in Budgetfragen einen versöhnlichen Kurs gegenüber der EU einschlage. Trotz der weiterhin expansiven Ausrichtung der italienischen Fiskalpolitik sei damit eine erneute Eskalation zwischen Rom und Brüssel deutlich weniger wahrscheinlich geworden.Datenseitig dürfte heute lediglich in den USA der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe Beachtung finden. Bisher habe die Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes hier nicht auf den Dienstleistungssektor übergegriffen. Auch im August dürfte die Stimmungslage konstant geblieben sein und der ISM-Index weiter im Expansionsbereich verblieben sein. (05.09.2019/ac/a/m)