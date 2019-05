Frankfurt-Aktienkurs Nio-Aktie:

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Analyst Ming Hsun Lee von BofA Merrill Lynch Research:Ming Hsun Lee, Aktienanalyst von BofA Merrill Lynch Research, äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des E-Autobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) nunmehr die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Aufgrund der Einschnitte bei der staatlichen Förderung von Elektrofahrzeugen in China gehen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research von einer schwächeren Nachfrage nach den Modellen ES8 und ES6 aus.Wegen des erwarteten geringeren Absatzes dürfte auch die Free Cash flow-Generierung belastet werden. Außerdem werde das Model 3 von Tesla für zunehmenden Konkurrenzdruck sorgen.Die Bewertung von Nio Inc. ist nach Ansicht des Analysten Ming Hsun Lee hoch. Im Zuge einer Kürzung der Volumenprognosen sei das Kursziel für die Nio-Aktie von 6,20 auf 3,00 USD gesenkt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link