Jeff Chung, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) weiterhin mit dem Rating "neutral" ein und stellt das Kursziel von 18,10 USD in Aussicht. (Update vom 28.08.2020) (31.08.2020/ac/a/n)



