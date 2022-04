Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

15,47 EUR -2,95% (25.04.2022, 12:27)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

17,18 USD +0,17% (22.04.2022)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (25.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Startups Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die chinesische Millionenstadt Shanghai befinde sich nun schon seit mehreren Wochen in einem Lockdown. Vom 1. April an sei unter anderem auch Nios Forschungszentrum betroffen gewesen. Laut lokalen Medienberichten dürften nun 60 Unternehmen die Arbeit wiederaufnehmen, wozu auch der chinesische Elektroautobauer zähle.Ungefähr 25 Prozent der Mitarbeiter würden unter anhaltenden Corona-Kontrollen und in einer geschlossenen Umgebung zurückkehren, berichte das lokale Medienunternehmen Knews. Die Arbeit im Labor vor Ort sei für die Entwicklung intelligenter Fahrzeuge von großer Bedeutung. Nio-Vizepräsident Bai Jian habe infolge der Wiederaufnahme der Arbeit gesagt, dass diese auch helfen werde, die Kapazität der Fabrik in Hefei zu erhöhen.Während die Unternehmen in dem Bezirk Jiading teilweise wieder die Arbeit aufnehmen dürften, verbleibe der Rest von Shanghai weiterhin auf unbestimmte Zeit im Lockdown. Damit würden bei vielen Unternehmen weiterhin Lieferkettenprobleme auftreten oder die Produktion stillliegen.Aufgrund der hohen Bewertung und weiterer Risiken eignet sich die Nio-Aktie nur für spekulative Anleger, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link