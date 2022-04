Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

18,45 EUR -1,65% (14.04.2022, 15:37)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,42 USD +4,93% (13.04.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (14.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroauto-Startups Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Tesla, Volkswagen und weitere Autobauer hätten in den letzten Monaten in China ihre Produktion in China aufgrund von Lockdowns oder Lieferkettenproblemen einstellen müssen. Am Samstag sei es wegen Engpässen bei bestimmten Teilen auch bei dem E-Autobauer Nio so weit gewesen.Das Nio-Werk im chinesischen Hefei sei zwar nicht direkt von Lockdowns betroffen gewesen, jedoch würden mehrere Lieferanten aus den entsprechenden Regionen stammen. Deshalb hatte Nio seit Mitte März Schwierigkeiten die Produktion am Laufen zu halten und musste sich auf Teile aus dem Lager verlassen. Letzte Woche schien das nicht mehr möglich, weshalb sich Nio zur Aussetzung der Produktion gezwungen sah, so Julian Weber. Bis zu zehn Tage sollte das Werk still stehen.Laut eines Nio-Insiders habe sich die Lieferkette wieder so weit erholt, dass die Produktion schrittweise wieder hochgefahren werde. Die zukünftigen Produktionspläne seien weiterhin abhängig von der Erholung der Lieferkette.Die Stilllegung des Nio-Werks scheine weniger schlimm zu sein als angenommen. Das seien gerade für das noch stark wachsende Unternehmen positive Nachrichten. Da Nio allerdings schon sehr hoch bewertet ist und noch keine Gewinne erzielt, ist die Aktie trotz der guten Wachstumsperspektiven teuer und eignet sich nur für spekulative Anleger, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link