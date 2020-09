NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,605 USD +4,67% (15.09.2020, 21:22)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (15.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Autoverkäufe in China hätten im August erneut stark zugelegt. Hinzu komme, dass Nio vor Kurzem überzeugende Zahlen für das zweite Quartal geliefert habe. Es bleibe dabei: Nio erinnere an Tesla in einem früheren Stadium. Peu a peu rolle das chinesische Elektroauto-Start-up neue Modelle aus. Die Nio-Aktie notiere nur noch knapp unter ihrem Allzeithoch bei 21,05 USD. Knacke das Papier diese Marke, sei der Weg nach oben frei, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:16,45 EUR +4,11% (15.09.2020, 21:35)