Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Nio-Aktie lege zum Wochenschluss nochmals kräftig zu. Grund dafür sei ein Aktienrückkauf. Medienberichten zufolge, wolle der chinesische Autobauer 8,6 Prozent des Grundkapitals von Nio China von einem chinesischen Investmentfonds zurückkaufen. "Der Aktionär" zeige, auf welche Marken es jetzt aus charttechnischer Sicht ankomme.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, kaufe der Autobauer Nio-Anteile des China-Geschäfts vom Jianheng New Energy Fonds zurück. Nio bündle seine Aktivitäten im Reich der Mitte in der NIO China Holding.Das Gesamtvolumen des Rückkaufs werde dabei auf rund 512 Millionen Chinesische Yuan (rund 64 Millionen Euro) beziffert. Die Chinesen wollen den Rückerwerb mit Geldern finanzieren würden, die zuvor im Rahmen des ADR-Programms im August 2020 eingesammelt worden seien. Durch den Rückkauf steige Nio´s Kontrollbeteiligung am China-Geschäft, Nio China, auf 84,5 Prozent.Die Nio-Aktie lege am Freitag deutlich zu, aus charttechnischer Sicht rücke nun wieder die 20-Dollar-Marke in den Fokus. Gelinge ein nachhaltiger Sprung darüber, sei das nächste Etappenziel das Rekordhoch bei 21,05 Dollar.Bereits investierte Anleger bleiben an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link