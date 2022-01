Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

18,66 EUR -1,43% (28.01.2022, 13:02)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,11 USD -6,84% (28.01.2022, 01:00)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (28.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Hoffnung auf einen Rebound habe sich zerschlagen. Der Kurs der Nio-Aktie sei in den vergangenen Tagen deutlich unter eine horizontale Unterstützung gerutscht. Vor einem Jahr habe das Papier des chinesischen E-Auto-Herstellers noch mehr als 60 USD gekostet. Aktueller Kurs: knapp 20 USD. Was sei passiert?Klar, jüngst habe es ohnehin einen Abverkauf bei sehr ambitioniert bewerteten Wachstumswerten gegeben. Zudem sei das Sentiment für China-Aktien schon seit Monaten belastet und das Jahreswechsel-Momentum habe jüngst deutlich nachgelassen. Der Abwärtstrend bei Nio sei im Chart offensichtlich.Für zusätzlichen Abgabedruck könnte derzeit unter anderem auch das Dauerthema eines möglichen Delistings von in den USA notierten China-Anteilen sorgen. Als Ausweichlösung strebe Nio eigentlich zusätzlich einen Börsengang in Hongkong an. Bloomberg habe aber am Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtet, dass die regulatorischen Hürden dafür zu hoch sein könnten. Daher überlege die Nio-Führung, stattdessen ein Zweitlisting in Singapur zu beantragen. Es solle um rund 1,9 Mrd. USD gehen - etwa 5% von Nios derzeitigem Börsenwert.Das erste Problem dabei: Hongkong sei als Handelsplatz wesentlich renommierter als Singapur. Aber v.a. sei es kein schönes Zeichen, dass Nio anscheinend Probleme habe, die Hongkonger Börsenaufsicht für sich zu gewinnen.Es mangele bei Nio womöglich an Transparenz bei der Eigentümerstruktur. Das müsse für Trader kein Hindernis sein, sei allerdings ein weiterer Punkt, der dafür spreche die Aktie momentan eher zu meiden - auch wenn Nio grundsätzlich ein spannendes Unternehmen sei, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2022)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.