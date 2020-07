Die chinesische Firma erinnere an den US-Konkurrenten Tesla in einem früheren Entwicklungsstadium. Die Firma komme auf einen Börsenwert von 11,2 Milliarden Dollar bei einem erwarteten Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar in 2020. Ambitioniert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (06.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Aktie des Elektroauto-Start-ups Nio habe eine beeindruckende Rally hinter sich. Von 5,89 Dollar sei das Papier bis auf 9,38 Dollar geklettert. Untermauert werde die gute Performance von starken Verkaufszahlen. Die Aktie jedoch habe mittlerweile eine stolze Bewertung erreicht.Im Juni habe Nio 3.740 Elektroautos ausgeliefert. Das entspreche einem Plus von 179,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt habe das chinesische Elektroauto-Start-up im zweiten Quartal 10.331 Autos verkauft. Das entspreche einem Zuwachs von 190,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr."Im Juni erreichten wir bei den monatlichen Auslieferungen einen historischen Höchststand. Wir schätzen die kontinuierliche Unterstützung durch unsere wachsende und loyale Nutzergemeinschaft", so William Li, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Nio.Seit Bestehen habe Nio 46.082 Modelle seines ES8 und des ES6 verkauft. Mit dem EC6, einem Elektro-Coupé-SUV, habe Nio ein weiteres Modell in der Pipeline. Die Auslieferungen sollten im Juli 2020 starten.Aktuell sei Nio mit 116 Stores in 76 Städten vertreten. Bis zum Jahresende solle die Zahl der Verkaufsstores auf 200 klettern. "Wir werden unsere Produktionskapazität weiter erhöhen und unser Vertriebsnetzwerk erweitern, um unser zukünftiges Wachstum zu unterstützen", habe Nio-CEO Li vor wenigen Wochen über die weiteren Pläne gesagt.Die Investoren würden an William Li und sein Team glauben. Die stylischen Elektroautos made in China kämen bei der Kundschaft an. Eine Finanzspritze von der Regierung in Hufei zuletzt habe dem Konzern zudem wieder Spielraum verschafft.Die Aktie sei zuletzt mühelos über den Widerstand bei 5,89 Dollar geklettert. Die Rally sei bis auf 9,38 Dollar gegangen. Gut möglich, dass die Aktie noch bis zum Doppeltop aus den Monaten Februar/März 2019 bei 10,38 Dollar laufe. Jedoch sei nach dem starken Aufwärtsimpuls eine Konsolidierung überfällig. Die Kurslücke bei 8,10 Dollar sollte dabei geschlossen werden.