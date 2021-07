Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

38,34 EUR -0,42% (09.07.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

45,53 USD -0,15% (09.07.2021, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Unternehmens komme im laufenden Jahr auf eine magere Performance von -6%, nachdem die Nio-Aktie 2020 mit einer 236%-Rally auf der Überholspur gefahren sei. Die Underperformance des Titels dürfte demnach auch bald vorbei sein, denn auch durch die weltweiten Klimaschutz-Maßnahmen würden Elektroautos boomen.Nio werde von einer starken Nachfrage nach Elektrofahrzeugen profitieren, was die Aktie nach oben treiben sollte, habe HSBC am Freitag geschrieben, als die britische Investmentbank das Unternehmen auf eine Kaufempfehlung hochgestuft habe. "Wir gehen davon aus, dass sich das Volumenwachstum von Nio aufgrund der starken Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, des wettbewerbsfähigen Premium-Elektrofahrzeugangebots und der etablierten Marke beschleunigen wird", so die HSBC.Basierend auf der Erwartung eines höheren Umsatzwachstums habe HSBC auch ihr Kursziel für die in den USA notierten Aktien auf 69 USD erhöht, was etwa 51% über dem Schlusskurs vom Donnerstag liege. Für das Jahr 2021 habe Nio bisher mehr als 41.900 Autos ausgeliefert, was fast so hoch ist wie die Gesamtzahl von 2020, als man auf 43.728 kam. HSBC habe gesagt, dass Nios etablierter Platz auf dem Markt für Elektrofahrzeuge dem Unternehmen einen First-Mover-Vorteil verschaffe, wenn die Fahrzeugverkäufe steigen würden.Die bullishe Einschätzung von HSBC zu Nio basiere auf der Überzeugung des Unternehmens, dass der Absatz von Elektrofahrzeugen in China weiter steigen werde. Ding habe angemerkt, dass bis Mai die NEV-Verkäufe, oder New Energy Vehicles, wie sie in China genannt würden, im Jahresvergleich um 236% gestiegen seien, verglichen mit 38% Wachstum im gesamten Automarkt. "Die Generation Z ist unserer Ansicht nach wahrscheinlich die greifbarste Autokäufergruppe für das kommende Jahrzehnt, und sie sind eher elektrofahrzeugfreundlich", habe er gesagt. HSBC habe seine Schätzungen für die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen in den Jahren 2025 und 2030 auf 22 bzw. 45% angehoben. In ihrem Bullen-Szenario gehe die Bank davon aus, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 71% des Marktes ausmachen würden.Die Positionierung im hochpreisigen Bereich mache Sinn, da dort der Wettbewerb geringer und die Margen somit höher sein dürften. Die Nio-Aktie sei eine spekulative Wette auf weiterhin hohe Wachstumsraten und den Siegeszug der Elektromobilität als Antrieb der Zukunft. Die Bewertung sei aber sportlich, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link