Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elektroautos würden in China den Nerv der Zeit treffen. Viele Hersteller würden mit einem hippen Design und guter Technik glänzen. So zum Beispiel Nio. Gehe es nach den Konzernchefs verschiedener Hersteller, habe das Elektroauto eine große Zukunft vor sich.NEVs würden bis 2030 70 Prozent der Neuwagenverkäufe in China ausmachen, habe BYD-Gründer Wang Chuanfu auf dem China Auto Chongqing Summit gesagt, der vom 12. und 13. Juni stattgefunden habe. Nio-Gründer William Li habe sogar eine noch höhere Durchdringungsrate von 90 Prozent für Elektroautos prognostiziert.BYD und Nio würden ordentlich aufs Gas drücken. BYD habe mit dem Elektromodell Han eines der fünf meist verkauften Elektroautos in China im Portfolio, Nio punkte mit einer starken Position im hochpreisigen SUV-Segment.Zuletzt habe der Hersteller bekannt gegeben, dass man die Produktion mit seinem Partner JAC auf 240.000 Einheiten pro Jahr verdoppeln wolle."Der Aktionär" bleibe für Nio positiv gestimmt: Die Stromer von Nio würden den Nerv der Zeit treffen. Nach den SUVs ES8 und ES6 werde Nio mit dem neuen et7 auch ein gutes Produkt als Limousine im Portfolio haben. Hinzu komme ein eigenes Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines Lade-Netzwerks.Zuletzt hätten Aktien aus dem E-Mobility-Sektor wieder hinzu gewonnen. Das Sentiment habe sich deutlich aufgehellt. Die Nio-Akite habe durch das Break der 200- sowie der 100-Tage-Linie ein neues Kaufsignal generiert.Das Papier ist mit einer kleinen Position eine Spekulation mit Zielzone 52 bis 55 Dollar wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2021)