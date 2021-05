Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

31,24 EUR +0,90% (27.05.2021, 09:10)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

37,76 USD +4,69% (26.05.2021)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (27.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio greife an. Das chinesische elektroauto-Start-Up habe mit seinem Produktionspartner Jianghuai Automobile (JAC) eine Verdopplung der Kapazität auf 240.000 Einheiten pro Jahr vereinbart. Monatlich würden demnach rund 20.000 Elektroflitzer vom Band rollen.Die Produktionsvereinbarungen würden von Mai 2021 bis Mai 2024 laufen. Sei die Aktie nach der Korrektur wieder eine Wette wert?Das Elektroauto Start Up Nio habe ehrgeizige Ziele. Nicht nur die Verdoppelung der Kapazitäten stehe an. Nio habe nach den neuesten Meldungen nach dem ET8, dem ET6, EC6 und der neuen Elektro-Limousine eT7 weitere neue Elektro-Modelle in der Pipeline."Nio ist sehr spannend", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Nach der absolvierten 50-Prozent-Korrektur vom Hoch bei umgerechnet 52 Euro ist die Aktie als Trading-Position wieder eine Wette wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 26,50 Euro gewählt werden. (Analyse vom 27.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link