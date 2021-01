Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Nio-Aktie zu halten. (Analyse vom 11.01.2021)



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Am Samstag habe Nio sein neues Elektroauto der Öffentlichkeit vorgestellt. Auf dem "NIO Day" des Unternehmens in der westlichen Stadt Chengdu habe Nio-CEO William Li den ET7 enthüllt. Die Aktie habe in den letzten Tagen wieder deutlich Boden gut gemacht.Aus dem Fahrzeug-Trio (ES8, ES6, EC6) sei ein Quartett geworden. Am Samstag habe Nio sein viertes Elektromodell enthüllt. Bislang habe sich Nio auf Premium-SUVs fokussiert. Mit dem neuen E-Auto wage Nio den Schritt Richtung Limousine. Der ET7, der je nach Ausstattung zwischen 69.185 und 81.230 Dollar kosten solle, sei ein "gemütliches Wohnzimmer mit neuen autonomen Fahrfunktionen und Features wie Sitzen mit eingebauten Massagefunktionen", so Nio-CEO William Li bei der Präsentation.Das Auto könne ab sofort vorbestellt werden. Der ET7 werde Anfang 2022 in China erhältlich sein.Besonders viel Wert habe William Li bei der Präsentation des ET7 auf das neue Sensorsystem gelegt. Mit dessen Hilfe solle der Sprung Richtung Autonomes Fahren gelingen. Helfen solle dabei auch die Technologie von NVIDIA, die im ET7 verbaut werde. Der Orin-Chip von NVIDIA sei derzeit der leistungsstärkste KI-chip am Markt.Chinas Elektroautohersteller hätten zuletzt hervorragende Absatzzahlen für den Dezember 2020 melden können. Nio habe im Dezember 7.007 Fahrzeuge ausgeliefert - so viele wie noch nie zuvor. Ein Plus von 121 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Gesamtjahr sei Nio auf 43.728 Elektroautos gekommen.Ein neues Elektromodell, ein eigenes Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines Lade-Netzwerks würden für die Kreativität und die positive Entwicklung von Nio sprechen. Die letzten Zahlen seien beeindruckend gut gewesen, wobei die Bewertung natürlich nach wie vor extrem sportlich sei.Die Aktie habe nach der Korrektur in den letzten Tagen wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Das Momentum spreche trotz der hohen Bewertung für weiter steigende Kurse.