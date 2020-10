NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

26,50 USD +22,57% (14.10.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (15.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio habe gestern ein Upgrade von J.P. Morgan bekommen. Das Kursziel sei von 14 auf 40 USD angehoben worden. Die Aktie habe um 23% zugelegt. Nio ist einer der Favoriten von "Der Aktionär". Der Börsenexperte finde die Kursentwicklung unglaublich. Nio sei eine der Perlen im Bereich Elektromobilität. Natürlich könne es in dem Tempo nicht weiter gehen. Der Wert notiere 200% über der 200-Tage-Linie. Kurzfristig gebe es aber bei der Nio-Aktie ein bombastisches Kaufsignal. Langfristig ist das Erreichen des Kursziels von 40 USD gar nicht auszuschließen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.10.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:23,60 EUR +4,42% (15.10.2020, 14:07)