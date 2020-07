Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

7,24 EUR +3,13% (02.07.2020, 09:31)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

7,91 USD +2,46% (01.07.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (02.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Papier des Elektroauto-Start-ups klettere immer weiter. Nachdem die Nio-Aktie in den Monaten März und April einen Doppelboden bei 1,98 US-Dollar ausgebildet habe, sei es mit den guten News im Rücken schnell bis auf 3,88 Dollar nach oben gegangen. Im Anschluss habe der Titel in einer breiten Range zwischen 3,02 Dollar und 3,88 Dollar konsolidiert. Mit dem Ausbruch über die obere Begrenzung sei die Nio-Aktie dann bis an den horizontalen Widerstand aus dem Monat Dezember 2018 bei 5,89 Dollar gelaufen.Wer gedacht habe, die Nio-Aktie würde nach dem starken Anstieg eine Verschnaufpause einlegen, sei enttäuscht worden. Das Papier sei über den Widerstand bei 5,89 Dollar bis auf aktuell 7,91 Dollar gestiegen.Nio-Gründer William Li werde gerne mit Tesla-Chef Elon Musk verglichen. Mit dem US-Milliardär teile Li nicht nur seine Visionen für die zukünftige Elektromobilität, sondern auch einen unheimlichen Erfolgshunger sowie einen nahezu unerschütterlichen Optimismus. Der sei auch bitter nötig, um einen Autokonzern mit Fokus auf Elektroautos hochzuziehen.Nio werde mit dem 2,7-fachen der Erlöse für 2021 bewertet - sehr sportlich. Die chinesische Firma erinnere an den US-Rivalen Tesla in einem früheren Entwicklungsstadium.Anleger können den gegenwärtigen Kurs noch immer zum Einstieg nutzen, sollten jedoch gute Nerven mitbringen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link