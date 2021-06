Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

37,62 EUR -2,08% (15.06.2021, 17:00)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

45,27 USD -2,75% (15.06.2021, 16:45)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (15.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der E-Autobauer Nio aus China habe die Korrektur abgeschüttelt und sei weiter im Rallymodus. Mit dem gestrigen Handelsschluss sei ein weiterer Widerstand durchbrochen und damit ein neues Kaufsignal ausgelöst worden. Mit diesem Setup könnten Trader maximal profitieren:Nach den schwierigen Monaten März und April habe die Nio-Aktie im Mai wieder in den Vorwärtsgang geschaltet. Vom Mehrmonatstief bei 30,71 Dollar stehe inzwischen ein Kursplus von über 50 Prozent zu Buche.Mit dem gestrigen Durchbruch über den Widerstand bei 46,29 Dollar sei ein neues kurzfristiges Kaufsignal generiert worden. Der Trend bleibe intakt und seine Trendstärke werde erneut bestätigt. Der GD100 bei 43,66 Dollar sei vor dem Wochenende zusätzlich überwunden worden, als die Aktie rund sieben Prozent an einem Handelstag zugelegt habe. Mit der aktuellen Stärke nehme das Papier Kurs auf das nächste Zwischenziel von 52 Dollar. Werde auch dieses Ziel erreicht, sei der Weg frei zum Allzeithoch bei 67 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: