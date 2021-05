Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (14.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Ursprünglich habe das japaniche Unternehmen geplant, noch einmal 25,5 Mio. Switch-Konsolen im laufenden Geschäftsjahr zu verkaufen. In einem Q&A, das am Donnerstag veröffentlicht worden sei, habe sich nun Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa zu den Plänen geäußert und die Anleger gewarnt. Zwar habe die Produktion im vergangenen Fiskaljahr (bis Ende März 2021) noch mit der hohen Switch-Nachfrage mithalten können und Nintendo habe neue Verkaufsrekorde erzielt. "Mittlerweile liegt die Nachfrage weiterhin über unseren Erwartungen, selbst nach Beginn des neuen Geschäftsjahres, doch die Produktion hat aktuell aufgrund der angespannten Angebotssituation nach Halbleitern weltweit nicht mit dieser hohen Nachfrage gleichziehen können", so Furukawa in dem Q&A-Dokument.Er weise deutlich darauf hin, dass die Einhaltung des Produktionsplans von 25,5 Mio. Switch-Konsolen im laufenden Fiskaljahr (bis Ende März 2022) entscheidend für die Umsatzprognose sei. Bei diesen, in einem Q&A verpackten Sätzen handele es sich damit schlichtweg um eine Nintendo-typisch etwas verklausulierte Umsatzwarnung. Insbesondere, wenn man Chip-Experten und Halbleiter-CEOs glauben möge, die noch im gesamten Jahr mit Lieferengpässen rechnen würden.Die Reaktion an der Börse sei am Donnerstag mit einem Minus von 2,6% für die Nintendo-Aktie aber weniger kräftig gewesen als man es hätte erwarten können. Insbesondere, da das Papier am Freitag in Tokyo schon wieder rund 2% im Plus liege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nintendo-Aktie: