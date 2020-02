Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

335,00 EUR -1,76% (13.02.2020, 08:21)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (13.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Nintendos Gewinnprognose von 300 Mrd. Yen für das laufende Geschäftsjahr habe die Analysten enttäuscht. Die Nintendo-Aktie bewege sich seitdem auf dem Niveau der 200-Tage-Linie seitwärts. Eine Aussage aus dem jüngsten Conference Call könnte das Blatt für die Nintendo-Aktie und das kommende Geschäftsjahr 2020 ins Positive drehen.Nintendo sei bisher eher restriktiv gewesen, wenn es um die Vergabe von Nutzungsrechten für die beliebten Figuren aus Mario-, Kirby- oder Zelda-Spielen für Film- oder Marketingzwecke gegangen sei. Anders als z.B. Disney habe man zugunsten einer vollständigen Lizenzkontrolle zusätzliche Einnahmequellen ungenutzt gelassen.Das werde sich in Zukunft ändern. Shigeru Miyamoto, ehemaliger Konzern-Präsident, aktueller Representative Director und Erfinder von Mario und Zelda, habe eine Lockerung dieser konservativen Strategie angedeutet. Wenn die Figuren anderweitig verwendet würden, würden mehr Leute mit Nintendo und seinen Marken in Berührung kommen.Zum Bilanzstichtag am 31. März wolle Nintendo mindestens 19,5 Mio. Stück der Hybrid-Konsole Switch und 140 Mio. Spiele abgesetzt haben - mehr als zuvor angenommen. Die neue Konsole löse das Handheld-Gerät Nintendo 3DS ab, dessen Absatzrückgänge für die schwindenden Gewinne verantwortlich seien. Durch den Hybridcharakter als stationäre und tragbare Konsole solle die Switch langlebiger sein und größere Interessengruppen ansprechen.Mit einem 20er KGV von 22 sei die Nintendo-Aktie fair bewertet und die Chancen auf zukünftiges Wachstum sind mehr als gegeben. Langfristige Anleger sollten im Gaming-Markt jedoch eher auf die US-Entwickler Activision Blizzard und Take-Two setzen. Kurzfristig orientierte Trader können den Aufsetzer auf der 200-Tage-Linie nutzen und auf einen Rebound nach den Zahlen spekulieren, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link