Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (31.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Gestern habe Nintendo Zahlen zum ersten Quartal gemeldet. Obwohl der Gewinn drastisch zurückgegangen sei, hätten die Switch-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13 Prozent auf rund 2,1 Millionen Geräte zugelegt.Im ersten Quartal (bis 30.06.2019) hätten die Japaner den Umsatz um 2,3 Prozent auf umgerechnet 1,4 Milliarden Euro gesteigert. Beim Nettogewinn habe der Konzern einen Rückgang im Vergleich zum vierten Quartal um 45 Prozent auf rund 137 Millionen Euro vermeldet. Begründet worden sei der Rückgang seitens Nintendo durch Wechselkursverluste.Doch die Zahlen seien eher zweitrangig gewesen. Viel wichtiger seien für Nintendo die Switch-Verkäufe - und die hätten überzeugt. Im Jahresvergleich sei der Absatz um 13 Prozent auf rund 2,1 Millionen verkaufte Geräte gestiegen und das obwohl große Spieleveröffentlichungen des Öfteren in diesem Jahr verschoben worden sei. Anfang Juni habe man beispielsweise die lang erwartete Fortsetzung der Animal Crossing-Reihe auf März 2020 verlegt.Nintendo habe für das laufende Jahr jedoch noch einen Trumpf im Ärmel. Im September solle die Switch Lite auf den Markt kommen. Die neue Version sei ausschließlich für das mobile Spielevergnügen konzipiert.Doch die Hammer-News sei im April aus China gekommen. Der Tech-Riese Tencent habe mit den Japanern einen Deal abgeschlossen, um die Nintendo Switch in China vertreiben zu dürfen.Auch wenn die Zahlen alles andere als überragend gewesen seien, stimme der Ausblick bei Nintendo. Für das laufende Jahr habe der Konzern noch einiges in der Pipeline. Zudem dürfte der Deal mit Tencent die Switch Verkäufe weiter ankurbeln. Nach den Zahlen dürfte die Luft allerdings erst einmal raus sein.Noch nicht investierte Anleger können daher eventuelle Rücksetzer bei der Nintendo-Aktie zum Einstieg nutzen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2019)