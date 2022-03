Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nintendo Co. Ltd.:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, NASDAQ OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (14.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Videospielen und Spielkonsolen Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Die Euphorie im Gaming-Sektor nach den Übernahmen von Activision Blizzard, Zynga und Bungie habe sich gelegt und Videospiele-Aktien hätten sich in den vergangenen Wochen dem schwachen Sentiment am Gesamtmarkt nicht entziehen können. Mit den jüngsten Verkaufszahlen der NPD-Group erreiche Anleger sogar ein klares Warnsignal.Denn die Marktforscher hätten im Februar einen Rückgang der Gaming-Umsätze von sechs Prozent auf 4,38 Mrd. Dollar festgestellt. Es sei der vierte Monat in Folge, in dem der Markt für Videospiele und -hardware rückläufig gewesen sei.Ein bereits altbekannter Grund für die schwachen Zahlen sei die seit knapp einem Jahr laufende Corona-Normalisierung. Während im Februar 2021 aufgrund von Corona-Maßnahmen noch ein Plus von 35 Prozent festgestellt worden sei, seien die Beschränkungen heute in vielen Ländern passé und Gamer könnten wieder anderen Hobbies nachgehen. Deutlich ablesbar an den um vier Prozent auf 3,91 Mrd. Dollar geschrumpften Spieleumsätzen.Die Lieferprobleme dürften aber nur ein vorübergehendes Phänomen sein und sich im zweiten Halbjahr auflösen. Zudem sei die Normalisierungs-Phase nach dem Corona-Boom bald abgeschlossen und Anleger dürften in wenigen Monaten wieder einen klareren Blick auf die Entwicklung des Gaming-Marktes erhalten.DER AKTIONÄR bleibe von den Aussichten rund um Gaming-Aktien unverändert überzeugt. Denn der Markt biete dank der anhaltenden Konsolidierung, stetig steigenden Spielerzahlen sowie neuen Technologien wie dem Cloud-Gaming, Virtual Reality oder dem Metaverse noch einiges an Potenzial. Zudem würden viele Gaming-Papiere eine günstige Bewertung aufweisen - das gelte vor allem für die japanischen Titel Nintendo, Sony und Konami, die allesamt auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR stünden.Gaming-Aktien bleiben dabei jedoch riskant, denn die Kurse sind stark von der Qualität, der Quantität und der Rezeption der Spieleveröffentlichung abhängig, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 14.03.2022)