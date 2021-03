Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

472,00 EUR -1,87% (04.03.2021, 15:40)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (04.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des japanischen Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Entgegen früherer Aussagen plane Nintendo anscheinend doch ein neues Switch-Model. Die Erfolgsgeschichte der mittlerweile vier Jahre alten Konsole könnte damit um ein weiteres Kapitel fortgeschrieben werden.Insider steckten Bloomberg, dass Samsung im Juni die Massenproduktion von rund einer Million 7-Zoll-OLED-Displays mit einer Auflösung von 720p starte. Die Displays sollren in einer neuen Version der Nintendo Switch verbaut werden.Spekulationen um eine Neuauflage der Switch mit einem größeren Bildschirm gebe es schon länger. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa habe jedoch in einer Q&A-Session mit Investoren im Februar eine "neue Switch" für dieses Jahr ausgeschlossen.Die erneuten Spekulationen könnten die Nintendo-Aktie jedoch noch nicht bewegen. Im schwachen Gesamtmarkt gehe es für das Gaming-Papier rund 0,8 Prozent nach unten. (Analyse vom 04.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link