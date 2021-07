Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (08.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Corona und Ausganssperren hätten Nintendo ein profitables Jahr beschert. Nun komme der Sommer und die Pandemie schwinde, die Nintendo-Aktie dürfte jedoch stabil im Seitwärtstrend bleiben - auch dank dem anhaltenden Erfolg von Pokémon.Bereits seit 25 Jahren könne Pokémon Gamer für sich begeistern. Mit einem Gesamtumsatz von 100 Milliarden Dollar sei es das wertvollste Medien-Franchise der Welt, mehr als 15 Prozent vor Platz zwei. Allein das allererste Spiel Pokémon Rot/Grün/Blau habe sich seit dem Erscheinen vor mehr als 25 Jahren über 30 Millionen Mal verkauft.Insgesamt habe Nintendo über 350 Millionen Kopien der insgesamt 70 verschiedenen Pokémon-Spiele an den Mann gebracht. In den letzten Jahren seien auch die Sammelkarten des Franchise immer beliebter geworden. Manche dieser Papp-Karten würden unter Sammlern für über 300.000 Dollar gehandelt.Am vergangenen Dienstag habe der Erfolgs-Titel "Pokémon Go!" seinen fünften Geburtstag gefeiert. Das von Niantic entwickelte Spiel habe dabei einen weiteren Meilenstein erzielt: fünf Milliarden Dollar Umsatz. Nintendo erhalte von den Gesamterlösen schätzungsweise 19 Prozent Lizenzgebühren. Ein Deal, der sich auszahle - knapp eine Milliarde Dollar habe Nintendo wohl bereits durch das Mobile-Game verdient.Die Nintendo-Aktie habe in der Krise stark zugelegt. Mögliche erneute Corona-Maßnahmen aufgrund der Delta-Variante sollten den Geschäftsbetrieb, wie das letzte Jahr gezeigt habe, nicht beeinträchtigen, sondern eher anfeuern.Nintendo verfüge dank mit dem Kult-Franchise Pokémon auch in Zukunft über eine unaufhaltsam sprudelnde Umsatzquelle. Nur ein Grund, weshalb "Der Aktionär" weiterhin hinter dem Unternehmen steht, so Robin Balke. (Analyse vom 08.07.2021)