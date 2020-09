Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

23,20 EUR -1,28% (22.09.2020, 15:39)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

27,58 USD -19,33% (21.09.2020, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (22.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview "Der Aktionär TV" die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Ein Shortseller habe Nikola ins Visier genommen. Seitdem werde das Start-up mit massiven Vorwürfen konfrontiert. Nun sei der Gründer und Chef Trevor Milton zurückestreten, "um weiteren Schaden abzuwenden". Dabei habe Nikola lange Zeit von heißer Luft gelebt, die Milton immer wieder verbreitet habe. Nun stelle sich die Frage, was überhaupt noch bleibe. Die ganze Nikola-Story sei sehr fragwürdig. Es könnte am Ende ein böses Erwachen geben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.09.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nikola-Aktie: