Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (16.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe vergangenen Donnerstag einen Zuschuss i.H.v. 2 Mio. USD vom US-Energieministerium erhalten. Die Finanzspritze solle dabei helfen, die Forschung der autonomen Betankungstechnologien für zukünftige Wasserstofftankstellen voranzutreiben. Die Verantwortlichen von Nikola hätten in einer Pressemitteilung die finanzielle Unterstützung begrüßt. Dadurch werde die Gesamteffizienz von Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugen sowie die erforderlichen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards verbessert.Die autonome Betankung soll dazu beitragen den Prozess schneller, effizienter und sicherer als jetzt durchführen zu können. Dies ermögliche Nikola zufolge die Betankung eines großen Bordspeichersystems für schwere Nutzfahrzeuge in weniger als 20 Minuten. Durch die neue Entwicklung sollen der Arbeitsaufwand und die Wartung der Ausrüstung im Vergleich zu einem entsprechenden manuellen Betankungsprozess minimiert werden.Charttechnisch sei am vergangen Freitag das Apriltief von 9,37 USD zwischenzeitlich unterschritten worden. Die Nikola-Aktie habe den Handel schließlich bei 9,53 USD beendet. Nun sollten Anleger abwarten, ob in diesem Bereich ein Doppelboden etabliert werde. Sollte dies der Fall sein, könnte eine kurzfristige Trendwende eingeläutet werden. Hartgesottene Anleger sollten das Zocker-Papier auf der Watchlist behalten, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)Börsenplätze Nikola-Aktie: