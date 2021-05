Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

12,99 EUR +2,41% (28.05.2021, 17:13)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

15,39 USD -0,65% (28.05.2021, 17:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (28.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola habe Anfang Mai seine Q1-Zahlen publiziert. Dabei sei weniger Verlust gemeldet worden, als Analysten zuvor erwartet hätten. Infolgedessen habe sich das Papier des Start-ups bereits um 65 Prozent von seinem Tief bei 9,37 Dollar erholen können. Analysten sähen noch etwas Aufholpotenzial.Der globale Finanzdienstleister BTIG habe am Donnerstag die Coverage von Nikola mit "buy" und einem Kursziel von 18 Dollar aufgenommen. In einer Research-Note an Investoren schreibe der Analyst, dass Nikola weiterhin seine "zweigleisige Strategie" verfolge. Auf der einen Seite würden die Amerikaner Batterie-elektrische Fahrzeuge entwickeln, auf der anderen Seite Modelle mit Wasserstoff-Antrieb.Der Experte rechne zwar mit einigen anfänglichen Produktionsverzögerungen. Er gehe jedoch davon aus, dass die Produktion des Batterie-elektrischen Lkws in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 anlaufen werde. Den Marktstart der Wasserstoff-Brennstoffzellenlösung erwarte BTIG bis 2024.Die Nikola-Aktie bleibt weiterhin nur für hartgesottene Anleger als Zocker-Papier geeignet, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link