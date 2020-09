Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Shortseller hätten Nikola ins Visier genommen, das Start-up sehe sich seitdem mit massiven Vorwürfen konfrontiert. Offenbar sei der Druck auf den Gründer und Executive Chairman Trevor Milton nun zu groß geworden. Der Manager verlasse das Unternehmen, Stephen Girsky übernehme fortan den Posten bei dem Fahrzeughersteller."Nikola liegt mir wirklich im Blut und wird es immer sein, und der Fokus sollte auf dem Unternehmen und seiner weltverändernden Mission liegen, nicht auf mir", so Milton im Rahmen der Pressemitteilung.Shortseller Hindenburg Research habe mit einem umfangreichen Shortreport die Aktie massiv unter Druck gesetzt. Der Rücktritt spiele Shortsellern nun in die Karten.Der Rückzug Miltons sei weiteres Wasser auf die Mühlen der Bären und neue Munition für die Shortseller. Die Story rund um Nikola bekomme immer größere Risse.Neueinsteiger gehen das Risiko derzeit nicht ein und bleiben an der Seitenlinie, so Michel Doepke. (Analyse vom 21.09.2020)