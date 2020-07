Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (08.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Nikola-Aktie könne sich am Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate deutlich von den Tiefständen aus dem US-Handel nach oben absetzen. Zur Stunde lege der Wert zehn Prozent zu. Angetrieben werde Nikola von einer frischen Kaufempfehlung aus dem Hause J.P. Morgan. Allerdings sei das bescheinigte Upside-Potenzial überschaubar.Analyst Paul Coster von J.P. Morgan stufe die Aktie nun mit "overweight" und einem Kursziel von 45 US-Dollar ein. Für langfristig orientierte Anleger würden die Papiere nach dem Einbruch im Juli langsam wieder interessant, so Coster. Bei hohen Handelsvolumina und geringem Streubesitz bestimmten allerdings momentan Spekulanten das Geschehen. Fundamental erwarte er in Kürze Neues, beispielsweise einen Partner für den Badger-Truck.Unternehmenschef Trevor Milton habe zuletzt auf Twitter auf eine koordinierte Kampagne spekuliert, die mittels Kurzmitteilungen für Unruhe und Aktienverkäufe sorgen wolle. Tags zuvor habe zudem eine verhaltene Einstufung der kanadischen Investmentbank RBC belastet, habe es am Markt geheißen."Der Aktionär" habe mit einem kräftigen Rücksetzer nach dem Börsengang gerechnet. Unter 40 Euro werde die Aktie allmählich interessant.Anleger sollten vor einem spekulativen Trade allerdings eine klare charttechnische Bodenbildung abwarten, so Michel Doepke. (Analyse vom 08.07.2020)Mit Material von dpa-AFX