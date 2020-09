Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Noch mehr Stress für Nikola-Aktionäre. Unternehmensgründer Trevor Milton stehe im Verdacht, zwei Frauen sexuell missbraucht zu haben. Laut CNBC sollten sich die Vorfälle zwischen 1999 und 2004 abgespielt haben. Milton habe Nikola zwar bereits verlassen, trotzdem reagiere die Aktie des E-Truckbauers am Dienstag mit weiteren Verlusten.Bei dem einen mutmaßlichen Opfer handle es sich um eine Verwandte Miltons, die zum Zeitpunkt der vermeintlichen Tat 15 Jahre alt gewesen sein solle. Milton habe sie im Jahr 1999 unsittlich berührt. Sie habe laut CNBC Anzeige bei der Polizei in Utah erstattet. Das andere mutmaßliche Opfer sei ebenfalls 15 Jahre alt gewesen, als sich Milton ihr im Jahr 2004 genähert habe.Milton weise die Vorwürfe vehement zurück. Über seinen Anwalt habe er ausrichten lassen, es habe "zu keinem Zeitpunkt in seinem Leben jemals unangemessenen Körperkontakt mit jemandem gegeben".Das Sentiment trübe sich bei Nikola weiter ein. Die Aktie verliere nach der Meldung am Dienstag vorbörslich vier Prozent auf ein neues Vier-Monats-Tief bei 18,60 Dollar.Die Nikola-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2020)