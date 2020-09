Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

31,10 EUR -13,37% (10.09.2020, 20:32)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

37,24 USD -12,11% (10.09.2020, 20:18)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (10.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Noch am Dienstag schien die Welt für Nikola-Aktionäre in Ordnung: Der Autobauer GM hatte sich mit 11 Prozent an dem Tesla -Konkurrenten beteiligt und damit eine Kursrally entfacht, die die Aktie um 40 Prozent in die Höhe beließ, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Zwei Tage später sei nichts mehr in Ordnung. Am Mittwoch habe die Aktie - manche würden wegen der Rally zuvor sagen - bereits zweistellig verloren und heute beziehe das Papier wieder Kloppe. Aktuell verliere Nikola rund 10 Prozent auf 38 Dollar.Hintergrund sei eine Studie von Hindenburg Research, in der die Autoren dem Unternehmenschef Trevor Milton unterstellen würden, fortwährend die Unwahrheit in Bezug auf seine Firma und deren Perspektiven gesagt zu haben. Wörtlich heiße es: "Wir haben umfangreiches Beweismaterial zusammengetragen - darunter aufgezeichnete Telefongespräche, Textnachrichten, private E-Mails und Fotos hinter den Kulissen - das Dutzende von Falschaussagen des Nikola-Gründers Trevor Milton enthält. Ein derartiges Maß an Täuschung haben wir in einem öffentlichen Unternehmen, insbesondere in einem Unternehmen dieser Größe, noch nie erlebt.""Der Aktionär" wolle der Short-Attacke erst einmal nicht allzu große Bedeutung beimessen. "Angriffe dieser Art gibt es an der Wall Street häufiger", sage Michel Doepke und verweise neben GM auf Beteiligungen von Bosch und CNH an dem Start-up". Dass der Aufbau einer Massenproduktion nicht problemlos und über Nacht geschieht, sieht man bei Tesla, so Doepke weiter und empfiehlt mutigen und risikobewussten Anlegern, den Abverkauf zum Aufbau einer kleinen Position zu nutzen. (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link