Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

8,985 EUR +9,00% (24.03.2022, 16:24)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

9,8197 USD +7,44% (24.03.2022, 16:09)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (24.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Das angeschlagene Start-up Nikola versuche, verlorengegangenes Vertrauen des Kapitalmarktes zurückzugewinnen. Am Mittwoch habe das Unternehmen bereits einen Analystentag abgehalten, der positiv von der Börse aufgenommen worden sei. Am Donnerstag folge der Investorentag. Anleger würden neue Hoffnung schöpfen, dass Nikola seine Ziele doch erreichen könne – die Aktie gewinne knapp 20 Prozent.Der globale Leiter für batterieelektrische Fahrzeuge des Unternehmens, Michael Erickson, habe den Produktionsstart in dieser Woche angekündigt. Demnach habe Nikola am 21. März die Serienproduktion des Tre in der batterieelektrischen Ausführung in Coolidge, Arizona, begonnen. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Auslieferung der Trucks solle ab dem zweiten Quartal starten.Die Analysten von J.P. Morgan hätten einen "positiven Eindruck" von der Besichtigung der Produktionsstätte erhalten. Experte Bill Peterson habe laut Bloomberg gesagt, dass er die Möglichkeit gehabt habe, Testfahrten mit dem Tre Batterie-Lkw (BEV) und in einem Tre Brennstoffzellen-Lkw (FCEV) zu machen. Peterson habe gesagt, dass das Kundeninteresse an Nikolas BEVs/FCEVs hoch zu sein scheine, während sich das Wasserstoff-Ökosystem des Unternehmens weiterentwickele und eine neue Chance darstelle, zitiere die Nachrichtenagentur den Analysten.Neben der hohen Bewertung bleibt der Imageschaden ein Belastungsfaktor, Anleger machen weiter einen Bogen um das Zocker-Papier, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nikola-Aktie. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link