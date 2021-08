Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

9,027 EUR +1,95% (11.08.2021, 14:47)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

10,40 USD -5,11% (10.08.2021, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (11.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der Elektrofahrzeugbauer habe am Dienstag gemeldet, dass das Vertriebs- und Servicenetz im Nordosten der Vereinigten Staaten erweitert werde. Hierfür sei das Start-up eine Partnerschaft mit der Alta Equipment Group eingegangen.Im Rahmen der Partnerschaft werde Alta die Nikola-Lkw der Klasse 8 für den Mittel- und Langstreckenverkehr verkaufen und warten. Als Vertriebs- und Servicestandorte seien New York, New Jersey, Ost-Pennsylvania und anderen Gebiete in der Region Neuengland vorgesehen.Alta unterstütze seine derzeitigen OEM-Kunden bei der Umstellung der Produktion auf Elektrofahrzeuge in den Bereichen des Bau- und Materialtransports. Mit mehr als 37 Jahren Erfahrung solle der Ausrüstungshändler Nikola dabei helfen, im Nordosten der USA zu expandieren.Die Nikola-Aktie bleibt weiterhin nur für hartgesottene Anleger als Zocker-Papier geeignet, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link