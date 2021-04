Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

10,22 EUR +1,43% (14.04.2021, 16:07)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

12,32 USD +2,24% (14.04.2021, 15:53)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (14.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Seit dem explosiven Start an der Börse befinde sich die Nikola-Aktie im freien Fall. Ausgehend vom zwischenzeitlichen Allzeithoch bei 80 USD habe das Papier des Lkw-Start-ups mittlerweile fast 85% an Wert eingebüßt. Und ein Ende der Negativschlagzeilen sei nicht in Sicht.Das bei Anlegern in Ungnade gefallene Wasserstoff-Start-up Nikola müsse ab sofort auf eine wichtige Führungskraft verzichten: Der bisherige Chef der Brennstoffzellen-Entwicklung Jesse Schneider habe zum 1. April das Unternehmen verlassen. Er habe als wichtiger Kopf hinter den Brennstoffzellen-Plänen von Nikola gegolten. Laut seinem Profil auf dem Sozialen Netzwerk LinkedIn habe Schneider das Unternehmen ZEV Station gegründet, wo er als CEO und CTO tätig sei. Das kalifornische Start-up arbeite an der Entwicklung der nächsten Generation von Elektro-Ladesäulen und Wasserstoff-Tankstellen.Ein weiterer Belastungsfaktor sei die heutige Meldung von Bosch, wonach der Autozulieferer Projekte mit Nikola hintenanstelle. Stattdessen sei ein Joint Venture mit dem chinesischen Fahrzeugbauer Qingling Motors gegründet worden. Nach Betrugsvorwürfen habe Bosch im Dezember die Beteiligung an Nikola von 6,4 auf 4,9% reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nikola-Aktie: