Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

20,60 EUR -0,48% (05.10.2020, 09:35)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

24,25 USD +0,58% (02.10.2020, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (05.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Betrugsvorwürfe rund um Nikola wiegen schwer. Nikola versuche indes, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Ende September habe Nikola deutlich gemacht, an der Strategie und Vision zur Umsetzung innovativer Technologie-, Energie- und Transportlösungen festzuhalten. Gerade für den norwegische Partner Nel sei die Langfrist-Planung von enormer Bedeutung.Nikola habe im Rahmen der Pressemitteilung einen Zeitplan vorgelegt. Demnach solle mittelfristig eine Kooperation bei Wasserstofftankstellen bekannt gegeben werden. Dafür wurde zuletzt BP ins Spiel gebracht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe berichtet, dass die Verhandlungen mit dem Ölriesen über den Bau von Wasserstofftankstellen weiterhin im Gang sei. Wenige Tage zuvor habe das "Wall Street Journal" noch publiziert, dass die Gespräche wegen der Betrugsvorwürfe speziell gegenüber Ex-Chef Trevor Milton auf Eis lägen.Nel aus Norwegen zähle zu den führenden Herstellern von Wasserstofftankstellen und Elektrolyseuren. Nikola gehöre zu den wichtigsten Kunden der Skandinavier - falle die Story komplett ins Wasser, wäre dies ein schwerer Rückschlag für Nel. Zum einen verspreche die Nikola-Kooperation auf lange Sicht immenses Umsatzpotenzial - zum anderen seien die Norweger mit einer kleinen Beteiligung bei Nikola engagiert.Bei Nikola würden sich derzeit die Ereignisse überschlagen. Anleger sollten die weitere Entwicklung vorerst von der Seitenlinie aus beobachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link