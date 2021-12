Börsenplätze Nikola-Aktie:



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (24.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Nikola-Aktien habe am Donnerstag am US-Markt für Furore gesorgt. Hintergrund sei ein kurzer Tweet und ein Foto. Das alleine reiche offenbar schon, um die Anleger in Feierlaune zu versetzen. Der Hersteller von Trucks habe allerdings 2021 die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen können.Die Nikola-Aktie sei am Donnerstag um 20% gestiegen, nachdem das US-Unternehmen die Auslieferung seines ersten Fahrzeugs abgeschlossen habe. Das berichte das Nachrichtenportal CNBC. Am Mittwoch habe Nikola auf Twitter bekannt gegeben, dass die erste Kundenauslieferung abgeschlossen sei, was darauf hindeute, dass weitere folgen würden.Anfang dieser Woche habe sich Nikola bereit erklärt, 125 Mio. USD an die Securities and Exchange Commission zu zahlen, um den Vorwurf der Täuschung von Anlegern durch irreführende Angaben zu Produkten, technischen Kapazitäten und Geschäftsaussichten auszuräumen. Die SEC habe erklärt, Nikola sei für die irreführenden Behauptungen des Firmengründers und ehemaligen Chief Executive Officer Trevor Milton verantwortlich. Er habe sich in der vom US-Justizministerium im Juli erhobenen Betrugsanklage für nicht schuldig bekannt.Ob Nikola im nächsten Jahr nun Gas geben könne, müsse sich zeigen. Die Aktie dürfte sehr volatil bleiben und sei keine Empfehlung des "Aktionärs". Die Chancen für die Wasserstoffbranche würden aber insgesamt sehr gut bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link