Auch FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) habe mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick die Konsensschätzungen übertroffen, dennoch sei die Aktie des Logistikriesen unter Druck gekommen (-4,5%). Als Belastungsfaktor habe sich hier u.a. der Umstand erwiesen, dass das Unternehmen mitgeteilt habe, momentan mit Arbeitskräftemangel zu kämpfen, was potenziell negative Effekte auf die Ergebnisse via höherer Lohnkosten bzw. niedrigerer Produktivität nach sich ziehen könnte.



Der Aktienkurs des Online-Gebrauchtwagenhändlers CarMax (ISIN: US1431301027, WKN: 662604, Ticker-Symbol: XA4) (+6,3%) sei dank besser als erwarteter Quartalszahlen kräftig angezogen. Das Unternehmen habe von anziehenden Gebrauchtwagenpreisen und dem Umstand profitiert, dass viele Leute in der Pandemie mit dem Auto statt öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen seien.



Das auf Weltraumreisen spezialisierte Unternehmen Virgin Galactic (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) sei am Freitag dank der Genehmigung der US-Flugbehörden Kunden ins All zu fliegen raketenhaft (+34,8%) angestiegen. (28.06.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) berichtete am Donnerstag nachbörslich Zahlen, wo nicht nur die Quartalsergebnisse und deutlich gestiegene Margen, sondern vor allem auch der Umsatzausblick für 2021/22 (USD 50 Mrd. vs. dem Analystenkonsens von USD 48,5 Mrd.) überzeugen konnte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dafür verantwortlich würden das Wachstum der (margenträchtigeren) Online-Umsätze und eine verbesserte Konsumlaune im stationären Handel dank der zahlreichen Öffnungsschritte zeichnen. Am Freitag habe die Aktie von Nike dann um 15,5% (!) zugelegt.