Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

75,97 Euro -0,98% (15.03.2019, 15:17)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

86,21 USD -0,76% (15.03.2019, 15:23)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse der Analystin Lauren Cassel von Morgan Stanley:Lauren Cassel, Aktienanalystin von Morgan Stanley, rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE).Die Analysten von Morgan Stanley halten es für möglich, dass Nike Inc. mit den Zahlen des dritten Fiskalquartals die Erwartungen auf der EPS-Ebene übertrifft. Das Umsatzwachstum auf währungskonstanter Basis im Geschäftsjahr 2020 dürfte Nike im prozentual hohen einstelligen Bereich sehen.Das Wachstum bei adidas sei im abgelaufenen Quartal in Nordamerika (exklusive Reebok) deutlich schwächer geworden. Dies könnte nach Ansicht der Analystin Lauren Cassel ein Zeichen für weitergehende Marktanteilsverluste sein.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "overweight" ein und halten am Kursziel von 103,00 USD fest.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:76,21 Euro +0,41% (15.03.2019, 14:56)