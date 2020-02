Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

90,85 Euro -0,97% (05.02.2020, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

92,36 Euro (04.02.2020)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

101,38 USD -0,57% (04.02.2020)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (05.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike habe vor wesentlichen Einbußen auf dem chinesischen Markt aufgrund des Coronavirus gewarnt. Es sei mit "erheblichen Auswirkungen" auf das China-Geschäft zu rechnen, habe das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Nike habe die Hälfte seiner Filialen in Konzernbesitz in dem Land geschlossen und betreibe die restlichen Läden mit eingeschränkten Öffnungszeiten, da weniger Kunden kämen.Nike-Chef John Donahoe habe von einer "schwierigen Situation" gesprochen. Anleger hätten zunächst nervös reagiert und die Aktie nachbörslich um über drei Prozent fallen lassen, der Kurs habe sich allerdings rasch wieder etwas erholt. Der chinesische Markt sei für Nike von enormer Bedeutung, der amerikanische Sportartikel-Gigant sei dort trotz Belastungen durch den Handelsstreit zwischen den USA und China sehr beliebt und habe dort zuletzt sein stärkstes Umsatzwachstum erzielt.Nike sei nicht der erste Konsumgüterkonzern, der Geschäftsrisiken in China aufgrund des Coronavirus befürchte, doch keiner habe bislang so deutlich davor gewarnt. Der iPhone-Riese Apple habe vorübergehend seine Geschäfte in dem Land geschlossen und Sorgen vor Schäden für die Zuliefererkette geäußert. Die Café-Kette Starbucks habe mehr als die Hälfte ihrer Filialen in China dicht gemacht, habe aber klar gestellt, dass der Geschäftsausblick für 2020 erst aktualisiert werden könne, wenn die Folgen für das Unternehmen vernünftig eingeschätzt werden könnten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: