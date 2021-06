NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

154,35 USD +15,53% (25.06.2021, 22:10)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (28.06.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nike-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) charttechnisch unter die Lupe.Anhand des Kursverlaufs der Nike-Aktie lasse sich einer unserer Lieblingsansätze verdeutlichen. Dieser kombiniere die Relative Stärke nach Levy - also den Faktor "Momentum - mit charttechnischen Konsolidierungsmustern. Bildlich gesprochen das Beste aus zwei Welten, denn während die RSL für Engagements in Trendrichtung sorge, signalisiere die Auflösung einer Konsolidierungsformation, dass der besagte Trend wieder Fahrt aufnehme. Im konkreten Nike-Fall sorge die Rally vom vergangenen Freitag für gleich mehrere Befreiungsschläge. So liege eine klassische Flagge vor. Gleichzeitig könne die Kursentwicklung seit November 2020 als Schiebezone interpretiert werden. Ein neues Allzeithoch (154,58 USD) gebe es als Sahnehäubchen oben drauf. Aus der angeführten Tradingrange ergebe sich nun ein Anschlusspotenzial bis rund 170 USD, während die beschriebene Flagge sogar ein Kursziel von 175 USD impliziere. Da im Verlauf der Relativen Stärke ebenfalls eine Flaggenkonsolidierung aufgelöst worden sei und zudem der Aroon mit einem neuen Einstiegssignal aufwarte, sei das Risiko eines Fehlausbruchs limitiert. Das Februarhoch bei 145,66 USD sollten Anleger dennoch als enge Absicherung auf der Unterseite heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:129,32 EUR +0,05% (28.06.2021, 09:24)