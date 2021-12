Börsenplätze Nike-Aktie:



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Die Prognosen der Marktteilnehmer seien verhalten gewesen, umso größer sei die Überraschung: Mit seinen Zahlen für das zweite Quartal übertreffe Nike die Umsatz- und Gewinnerwartungen - und das trotz anhaltender Lieferengpässe. Die Aktie lege deutlich zu.Konkret habe Nike seinen Gesamtumsatz in den drei Monaten bis Ende November um ein Prozent auf 11,36 Milliarden Dollar gesteigert. Der Nettogewinn habe sich um sieben Prozent auf 1,34 Milliarden Dollar erhöht. Analysten hätten im Durchschnitt mit einem Umsatz von 11,25 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 60 Cent je Aktie gerechnet.Grund für das Umsatzwachstum seien starke Geschäfte in Nordamerika und Europa gewesen. Dort hätten endlich die Waren verkauft werden können, deren Transport sich durch Lieferengpässe verzögert habe. In China dagegen seien die Umsätze aufgrund des Mangels an Vorräten geschrumpft.Nike gehöre zu den Corona-Verlierern und beweise nun, dass eine starke Marke auch in einem geschwächten Marktumfeld wachsen könne. Der Ausblick bleibt positiv und lässt auf eine langfristige Aufwärtsbewegung der Aktie hoffen, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link