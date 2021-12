Börsenplätze Nike-Aktie:



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Der US-Konzern setze seinen Einstieg ins Metaverse fort und überrasche mit einer Übernahme: Mit RTFKT hole sich der Sportartikelhersteller einen NFT-Spezialisten an Bord, der die virtuelle Präsenz von Nike weiter vorantreiben solle.Nach der Einführung von "Nikeland" baue sich Nike jetzt ein zweites Standbein in der virtuellen Realität auf. RTFKT, erst seit 2020 auf dem Markt, arbeite mit Programmen für Videospiel-Entwicklung, NFTS, Blockchain-Authentifizierung und Augmented Reality."Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt, der die digitale Transformation von Nike beschleunigt und es uns ermöglicht, Sportler und Kreative an der Schnittstelle von Sport, Kreativität, Gaming und Kultur zu unterstützen", erkläre Nike-CEO John Donahoe. Über die Vertragsbedingungen sei Stillschweigen bewahrt worden.Nike baue seine Vorreiterrolle für Sportartikel im Metaverse weiter aus. "Der Aktionär" sehe in der Übernahme von RTFKT Potenzial für eine neue Aufwärtsbewegung der Nike-Aktie, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link