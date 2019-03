Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nike habe gestern Abend die Zahlen gemeldet. Die Nike-Aktie sei danach schwächer gewesen. Dabei seien die Resultate nach Ansicht des Börsenexperten wirklich gut gewesen. Der Konzern wachse weiter. Das China-Geschäft sei durchaus positiv zu werten gewesen. Der Gewinn je Aktie habe über den Erwartungen gelegen. Den Ausblick finde der Aktienexperte toll.Der Aktienprofi verweise darauf, dass die Nike-Aktie zuletzt um über 20% gestiegen sei. Da sei also jede Menge Erwartungshaltung schon in den Zahlen vorweggenommen gewesen. Die aktuelle Schwäche-Periode bei der Nike-Aktie könnte relativ schnell ihr Ende finden, vielleicht im Bereich von 84 USD, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:74,00 Euro -4,23% (22.03.2019, 13:34)