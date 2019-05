XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (24.05.2019/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Bereits seit mehreren Monaten herrschen zwischen der US-amerikanischen Regierung und der chinesischen Regierung Uneinigkeiten in Sachen Handel und Export- bzw. Importzöllen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE).Nun hätten diverse US-Schuhhersteller, darunter auch Under Armour und Nike, an Präsident Donald Trump plädiert, ihre Produkte von den geplanten Importzöllen auszunehmen. Der Branchenverband FDRA habe Präsident Trump erklärt, dass "der angedachte zusätzliche Zoll von 25 Prozent auf Schuhe für die Verbraucher und Firmen ( ) katastrophal" wäre.Der weltweit größte Sportartikelhersteller Nike aus dem US-amerikanischen Beaverton, Oregon, habe die Engpässe von adidas nicht ausnutzen können. Nike habe im Zeitraum vom Dezember 2018 bis Februar 2019 weltweit USD 9,61 Mrd. umgesetzt - 7 Prozent mehr als im Vorjahr - dennoch seit einem Jahr erstmals weniger als von Experten erwartet. Laut Analysten der UBS könnten allerdings die Margen von adidas im Jahr 2019 um knapp 0,2 Prozent niedriger ausfallen als zuvor angenommen - Auslöser sei der erhöhte Druck von Nike. Auch in Europa, dem Herrschaftsgebiet von Adidas, habe der US-amerikanische Gigant Nike zuletzt seine Marktanteile ausbauen können. Im Gegenzug sei der Marktanteil von adidas im US-amerikanischen Markt um knapp 15 Prozent nach oben geklettert.Geprägt vom US-Handelskrieg und Steigerung der Absätze sowie Nachfragen in den globalen Märkten, bleibe das Kopf-an-Kopf-Rennen der Sportartikelhersteller spannend. Und obwohl in naher Zukunft vorerst kein einzelner "Gewinner" des Rennens auszumachen sei, könnte die Aussicht für Anleger der Sportartikelbranche als wachstumsstark definiert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: